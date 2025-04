BB Biotech: Dramatischer Verlust im Q1 2025 – Chancen trotz Marktvolatilität?

Die BB Biotech AG hat am 25. April 2025 ihren Zwischenbericht für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, der eine signifikante Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr zeigt. Der Verlust nach Steuern beläuft sich auf CHF 241 Millionen, während im gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Gewinn von CHF 260 Millionen erzielt wurde. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund einer anhaltenden Marktvolatilität und makroökonomischer Unsicherheiten zu betrachten, die durch geopolitische Spannungen und handelspolitische Herausforderungen verstärkt werden.

Im ersten Quartal 2025 fiel der Aktienkurs von BB Biotech um 8,8 % in CHF und 10,3 % in EUR, was zu einem Abschlag von 14,1 % auf den inneren Wert (NAV) führte. Die Investmentgesellschaft hat ihre Portfoliostrategie angepasst und die Anzahl der Positionen auf 23 reduziert, wobei der Fokus auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde USD gelegt wurde. Neu im Portfolio ist Akero Therapeutics, während Beteiligungen an mehreren anderen Unternehmen verkauft wurden, um die Qualität und das Risikoprofil des Portfolios zu verbessern.