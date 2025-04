Revolution im Kosmetikmarkt: Viromed und Landsberg starten exklusive Partnerschaft!

Die Viromed Medical AG hat am 25. April 2025 einen exklusiven Vertrag mit Landsberg First Class Aesthetic unterzeichnet, der den Eintritt des Unternehmens in den europäischen Kosmetikmarkt markiert. Landsberg, ein führendes Unternehmen im Bereich innovative Kosmetikprodukte mit Sitz in Malta, erhält die exklusiven Vertriebsrechte für das Kaltplasma-Medizinprodukt ViroCAP in der kosmetischen und ästhetischen Anwendung, bekannt als ViroCAP My Plasma.

Das mobile Gerät wird unter einer eigenen Marke von Landsberg vermarktet und ist das einzige seiner Art auf dem Markt. Die Partnerschaft zielt darauf ab, in den nächsten drei Jahren 5.000 zusätzliche Geräte in den kosmetischen Markt einzuführen, wobei der Verkauf der zugehörigen Spacer langfristige Umsätze generieren soll. Landsberg verfügt über ein starkes Netzwerk von etwa 7.500 globalen B2B-Kunden und erhält täglich 8.000 bis 12.000 Anfragen für Anwendungen, was Viromed einen vielversprechenden Zugang zu diesem Markt bietet.