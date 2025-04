FRIWO AG: Umsatzrückgang, aber positive EBIT-Entwicklung und neue Strategien!

Die FRIWO AG hat am 24. April 2025 ihren Jahresbericht veröffentlicht, der die Fortschritte und Herausforderungen des Unternehmens im Geschäftsjahr 2024 sowie die strategische Neuausrichtung für die kommenden Jahre beleuchtet. FRIWO, ein international tätiger Anbieter von Stromversorgungen und Ladetechnik, hat im Jahr 2024 einen Konzernumsatz von 93 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (111,1 Millionen Euro) entspricht. Dieser Rückgang ist vor allem auf eine Nachfrageschwäche in Europa zurückzuführen, insbesondere in den Bereichen Medical & Healthcare Solutions und Industrial Applications.

Trotz der Umsatzrückgänge konnte das Unternehmen sein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) auf -3,6 Millionen Euro verbessern, was eine positive Entwicklung im Vergleich zu -7,4 Millionen Euro im Jahr 2023 darstellt. Die FRIWO AG plant, durch Kosteneffizienzmaßnahmen und strategische Neuausrichtungen, die bereits im ersten Quartal 2025 begonnen wurden, eine Stabilisierung und Verbesserung der finanziellen Lage zu erreichen. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz zwischen 75 und 90 Millionen Euro angestrebt, mit dem Ziel, bis 2030 ein jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich zu realisieren und eine EBIT-Marge von über 5 % zu erreichen.