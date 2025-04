Delivery Hero: Kursziel gesenkt, aber Anleger bleiben optimistisch!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Overweight" beibehalten. Analyst Marcus Diebel bezeichnete die Telefonkonferenz nach den Quartalszahlen des Essenslieferdienstes als solide. Er betonte, dass eine Wende im koreanischen Markt entscheidend sei, um das Bewertungspotenzial des Unternehmens freizusetzen. Trotz der Kurszielsenkung bleibt die Aktie für Investoren attraktiv, da die Marktkapitalisierung von Delivery Hero derzeit nur dem Wert des Anteils an der Tochtergesellschaft Talabat in den Vereinigten Arabischen Emiraten entspricht, deren Börsengang im Dezember 2024 enttäuschte.

Am Freitag konnten Anleger von Delivery Hero die vorherigen Kursschwankungen mit Gewinnen ausgleichen. Die Aktien stiegen auf bis zu 26,82 Euro, was den höchsten Stand seit Mitte März darstellt. Nach einem anfänglichen Rückgang um etwa zehn Prozent am Vortag erholten sich die Aktien und schlossen mit einem Plus von über vier Prozent. Erstmals seit Mitte März übertrafen die Aktien auch die 50-Tage-Linie, einen wichtigen Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend. Diebel wies darauf hin, dass die Bewertung der Aktie auf dem aktuellen Niveau weiterhin sehr attraktiv sei.