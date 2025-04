Kovac bleibt BVB-Trainer: Auf dem Weg zur Champions-League-Quali! Niko Kovac, der Trainer von Borussia Dortmund, hat klargestellt, dass er unabhängig vom Abschneiden in der Fußball-Bundesliga auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie des BVB bleiben möchte. In einem Interview mit den "Ruhr Nachrichten" …