ATOSS Software SE: Starkes Wachstum und hohe Dividende trotz Herausforderungen!

Die ATOSS Software SE hat im ersten Quartal 2025 einen erfolgreichen Jahresauftakt verzeichnet und setzt ihren Wachstumskurs fort. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 46,3 Millionen Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) ebenfalls um 11 Prozent auf 15,6 Millionen Euro anstieg, was einer stabilen EBIT-Marge von 34 Prozent entspricht. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Bereich Cloud und Subskriptionen, das mit einem Plus von 30 Prozent auf 21,4 Millionen Euro maßgeblich zum Gesamtergebnis beitrug. Dieser Bereich macht nun 46 Prozent des Gesamtumsatzes aus, was die zunehmende Bedeutung von wiederkehrenden Erlösen unterstreicht.

Die Liquidität des Unternehmens bleibt stark, mit einem Finanzmittelbestand von 131,9 Millionen Euro, was eine solide Basis für zukünftige Investitionen bietet. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro, was eine vorsichtige Anpassung darstellt, angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die EBIT-Marge soll jedoch weiterhin bei mindestens 31 Prozent liegen, trotz geplanter Investitionen in den Vertrieb und die Weiterentwicklung der Cloud-basierten Softwarelösungen.

ATOSS bleibt gut positioniert, um in einem herausfordernden Marktumfeld weiteres Wachstum zu erzielen. Die Kombination aus technologisch führenden Lösungen, einem attraktiven Geschäftsmodell und der finanziellen Stärke des Unternehmens ermöglicht es, Marktanteile sowohl im Inland als auch international zu gewinnen. Die Hauptversammlung am 30. April 2025 wird eine Dividende von 2,13 Euro je Aktie vorschlagen, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Insgesamt zeigt ATOSS, dass es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Garant für profitables und nachhaltiges Wachstum ist.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 133EUR auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.