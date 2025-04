Zukunft der Chemieindustrie in Gefahr: Dow prüft Anlagen in Sachsen-Anhalt! Die Sorge um die Zukunft der Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt und Sachsen ist groß, nachdem der US-Chemiekonzern Dow angekündigt hat, zwei Anlagen in der Region zu überprüfen. Insbesondere die Anlage in Böhlen, die als zentraler Bestandteil vieler …