Rubean AG: Kapitalerhöhung für internationalen Vertrieb und Innovation!

Rubean ist bekannt für seine innovative mobile softPOS-Lösung, PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt über ihr Smartphone abzuwickeln, ohne zusätzliche Hardware. Diese Lösung ist die einzige, die die girocard in Deutschland unterstützt und wird von einer Vielzahl von Zahlungsdienstleistern und Einzelhändlern in Europa genutzt.

Die Rubean AG, ein führender Anbieter von Software-Point-of-Sale-Lösungen mit Sitz in München, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 10 Prozent des Grundkapitals abgeschlossen. Diese Maßnahme, die im Februar 2025 beschlossen wurde, umfasste die Ausgabe von 374.941 neuen Aktien zu einem Preis von 5,00 Euro pro Aktie. Dadurch erhöht sich das Grundkapital von Rubean von 3,749 Millionen Euro auf 4,124 Millionen Euro. Die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung, die insgesamt 1,875 Millionen Euro betragen, sollen vor allem für den Ausbau des Vertriebs und die Anbindung internationaler Zahlungsdienstleister verwendet werden.

Zusätzlich zur ersten Kapitalerhöhung hat der Vorstand der Rubean AG am 25. April 2025 eine weitere Kapitalerhöhung beschlossen, die bis zu 785.588 neue Aktien zu einem Preis von 5,50 Euro pro Aktie umfasst. Diese Maßnahme soll das Grundkapital auf bis zu 4,909 Millionen Euro erhöhen. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Rahmen eines indirekten Bezugsrechts angeboten, wobei das Bezugsverhältnis 21:4 beträgt. Die Bezugsfrist beginnt am 30. April 2025 und endet am 14. Mai 2025. Nicht bezogene Aktien können im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte Investoren verkauft werden.

Die Mittel aus dieser zweiten Kapitalerhöhung sind ebenfalls für die Restrukturierung von Verbindlichkeiten sowie für den weiteren Ausbau des Vertriebs vorgesehen, insbesondere in Nord- und Südamerika. Rubean strebt an, seine Marktposition durch die Anbindung an große internationale Zahlungsdienstleister zu stärken und neue Vertriebschancen zu realisieren.

Die Rubean AG ist an verschiedenen Handelsplätzen, einschließlich m:access und XETRA, notiert und bietet innovative Lösungen für Banken, Acquirer und Händler an. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Rubean Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 5,10EUR auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.