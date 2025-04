Baloise Holding AG: Dividendenerhöhung und Fusion mit Helvetia beschlossen!

Am 25. April 2025 fand die 62. ordentliche Generalversammlung der Baloise Holding AG in Basel statt, bei der die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zustimmten. Ein zentrales Ergebnis der Versammlung war die Genehmigung einer Dividendenerhöhung von 0,40 CHF auf 8,10 CHF pro Aktie, was den Aktionären eine Bruttodividende aus dem Bilanzgewinn beschert. Zudem wurden die Jahres- und Konzernrechnung 2024 sowie der Lagebericht genehmigt, und die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsführung erhielten Entlastung.

Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta betonte in seiner Rede die strategische Bedeutung der geplanten Fusion mit Helvetia, die als „Zusammenschluss auf Augenhöhe“ beschrieben wurde. Diese Fusion soll die Baloise Holding AG zur zweitgrößten Versicherungsgruppe in der Schweiz und zu einem führenden Versicherer in Europa machen. Die Fusion wird als Generationenprojekt betrachtet, das nachhaltige Stabilität für alle Stakeholder schaffen soll. In diesem Zusammenhang wurde auf die außerordentliche Generalversammlung am 23. Mai 2025 hingewiesen, die sich mit der Fusion befassen wird.