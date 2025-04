Union Investment überschreitet 3%-Schwelle: CANCOM SE im Fokus!

Am 25. April 2025 veröffentlichte die CANCOM SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über die EQS Group verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die Union Investment Privatfonds GmbH, die ihren Sitz in Frankfurt am Main hat. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb von Aktien mit Stimmrechten, was eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte zur Folge hat.

Laut der Mitteilung hat Union Investment am 24. April 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 4,92 %, was einem Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 5,01 % entspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der CANCOM SE beläuft sich auf 31.515.345. In der vorherigen Mitteilung lag der Anteil bei 5,01 %, was auf eine Veränderung in der Aktienstruktur oder dem Handel mit den Stimmrechten hindeutet.