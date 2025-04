Hawesko 2024: Umsatzrückgang, aber Hoffnung auf alkoholfreie Weine!

Die Hawesko Holding SE, ein führender Weinhändler mit Sitz in Hamburg, hat im Jahr 2024 einen Umsatz von 639 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Rückgang ist unter anderem auf den gesunkenen Weinkonsum der Bundesbürger zurückzuführen. Vorstandschef Thorsten Hermelink betonte, dass das Unternehmen verstärkt auf alkoholfreie Weine setzen möchte, um zukünftiges Wachstum zu generieren. Der Umsatzanteil alkoholfreier Produkte liegt derzeit bei etwa einem Prozent, zeigt jedoch ein starkes Wachstumspotenzial.

Die Hawesko-Gruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter und gliedert sich in mehrere Segmente: den Einzelhandel über Handelsvertreter (Jacques'), den Onlinehandel sowie den Großhandel für Wein, Champagner und Spirituosen. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 Prozent auf 32,3 Millionen Euro, was auf höhere Abschreibungen aufgrund der Erweiterung des E-Commerce-Lagers in Tornesch zurückzuführen ist. Der Konzerngewinn stieg hingegen um 47 Prozent auf 12,9 Millionen Euro, wobei die Gründe für diesen Anstieg im Geschäftsbericht nicht näher erläutert wurden.