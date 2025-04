Bundesanleihen im Aufwind: Zinssenkungen und Zollpolitik im Fokus!

Die Diskussion um Zölle bleibt ein zentrales Thema an den Finanzmärkten. Äußerungen von US-Präsident Trump, die auf niedrigere Zölle gegen China hindeuten, haben die Hoffnung geschürt, dass der Höhepunkt der Zollkonflikte überschritten sein könnte. Experten der Dekabank wiesen jedoch darauf hin, dass eine Beilegung des Konflikts mit China auf absehbare Zeit unrealistisch erscheine.

Am Donnerstag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,42 Prozent auf 131,87 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,45 Prozent. Diese Entwicklungen wurden durch die Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstützt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte geäußert, dass die Zollpolitik der US-Regierung dämpfend auf die Inflation in der Eurozone wirken könnte. Olli Rehn, ein Mitglied des EZB-Rats, schloss sogar eine größere Zinssenkung nicht aus und betonte die Notwendigkeit einer aktiven Geldpolitik.

Trotz eines unerwarteten Anstiegs des Ifo-Geschäftsklimaindex, der im April leicht zulegte, bleibt der konjunkturelle Ausblick für die deutsche Wirtschaft angespannt. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, warnte vor den Risiken, die von möglichen US-Strafzöllen auf europäische Importe ausgehen. Die deutsche Wirtschaft sieht sich derzeit mehreren Herausforderungen gegenüber.

Am Freitag gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht nach, der Euro-Bund-Future fiel um 0,25 Prozent auf 131,57 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 2,47 Prozent stieg. Die Marktteilnehmer bleiben auf die Zollpolitik der USA fokussiert. Die Hoffnung auf eine weniger aggressive Zollpolitik hat die Erholung von Risikoanlagen unterstützt, während als sicher geltende Bundesanleihen unter Druck geraten sind. Zudem wurden die Zinssenkungserwartungen sowohl in den USA als auch in der Eurozone ausgeweitet.

In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht, während in den USA das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für April erwartet wird. Die erste Schätzung hatte ein Rückgang des Konsumklimas auf den niedrigsten Stand seit Juni 2022 gezeigt, was auf Sorgen über Inflation und steigende Arbeitslosigkeit zurückzuführen ist.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 131,6EUR auf Eurex (25. April 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.