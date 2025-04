Patria Genossenschaft erwirbt Baloise-Anteile: Fusion mit Helvetia im Fokus!

Am 25. April 2025 gab die Patria Genossenschaft bekannt, dass sie 4.282.758 Aktien der Baloise Holding AG von Cevian Capital erworben hat. Dies entspricht 9,351 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte der Baloise. Der Kauf ist bedingungslos und ermöglicht es der Patria, an der außerordentlichen Generalversammlung der Baloise am 23. Mai 2025 über die Fusion mit der Helvetia Holding AG abzustimmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Zusammenhang mit der Fusion hat die Baloise entschieden, auf die Nominierung eines siebten Mitglieds des Verwaltungsrates zu verzichten, wodurch der Verwaltungsrat der fusionierten Helvetia Baloise Holding AG insgesamt 13 Mitglieder umfassen wird. Die Kandidaten für die Verwaltungsratspositionen wurden bereits in einer vorherigen Mitteilung bekannt gegeben.