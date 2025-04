Stabilus SE lädt zur Webkonferenz: Q2-Ergebnisse und Zukunftsstrategien!

Die Stabilus SE, ein führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen, hat am 24. April 2025 eine Einladung zu einer Webkonferenz veröffentlicht, die am 5. Mai 2025 um 10:30 Uhr MESZ stattfinden wird. Anlass der Konferenz ist die Präsentation der Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2025, das am 30. September 2025 endet. Der Vorstand, unter der Leitung von CEO Dr. Michael Büchsner, wird die Entwicklungen und finanziellen Kennzahlen des Quartals vorstellen.

Die relevanten Informationen, einschließlich des Q2-Berichts und einer begleitenden Präsentation, werden am selben Tag ab 7:00 Uhr auf der Unternehmenswebsite unter ir.stabilus.com/de verfügbar sein. Zudem wird eine Corporate News veröffentlicht, die ebenfalls um 7:00 Uhr erscheint. Die Webkonferenz wird in englischer Sprache abgehalten und ist auf eine Dauer von etwa 60 Minuten ausgelegt, einschließlich einer Frage-und-Antwort-Runde.