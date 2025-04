Kering: Gucci kämpft mit Umsatzrückgang – Anleger in Sorge!

Der Luxusgüterkonzern Kering sieht sich weiterhin mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere bei seiner Hauptmarke Gucci. Im ersten Quartal 2023 sank der Konzernumsatz um 14 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten leicht übertraf, jedoch die Sorgen um die Marke verstärkte. Besonders in Asien, vor allem in China, erlebte Gucci einen Umsatzrückgang von 25 Prozent. Diese Entwicklungen führten zu einem deutlichen Rückgang des Kering-Aktienkurses, der am Donnerstag um 4,1 Prozent auf 167,74 Euro fiel. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits fast 30 Prozent an Wert verloren, und das Rekordhoch von rund 800 Euro aus dem Sommer 2021 scheint in weiter Ferne.

Analysten äußern sich pessimistisch über die Zukunft des Unternehmens. Adam Cochrane von der Deutschen Bank bezeichnete das erste Quartal als schwach und erwartet keine signifikante Besserung im laufenden Quartal. Die Unsicherheit im kreativen Management, insbesondere nach dem Wechsel des Kreativdirektors von Gucci, trägt zur Skepsis der Anleger bei. Die Wahl von Demna Gvasalia, der zuvor bei Balenciaga tätig war, anstelle eines bekannteren externen Kandidaten wurde von vielen Investoren als unzureichend angesehen.