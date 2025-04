Revolution im Kampf gegen Krebs: Neuer CD24-Antikörper GT-008 vorgestellt!

Die Pentixapharm Holding AG hat auf der diesjährigen Tagung der American Association for Cancer Research (AACR) in Chicago präklinische Daten zu ihrem neuartigen, glykosylierungsabhängigen CD24-Antikörper GT-008 vorgestellt. Dieser Antikörper stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung solider Tumoren dar, da er eine tumorspezifische O-Glykosylierungsform des Zelloberflächenproteins CD24 erkennt. CD24 ist ein Marker, der mit dem Fortschreiten von Tumoren assoziiert ist, und die spezielle Glykosylierungsform ist in gesundem Gewebe kaum vorhanden. Dies ermöglicht GT-008 eine hochspezifische Bindung an Krebszellen, während die Bindung an gesunde Zellen signifikant reduziert wird. Dadurch wird das Risiko von Nebenwirkungen, die bei herkömmlichen CD24-Antikörpern auftreten können, erheblich gesenkt.

Die Präsentation von Pentixapharm hebt die hohe Zielgenauigkeit von GT-008 hervor, die im Vergleich zu bestehenden Therapien eine vielversprechende Alternative darstellt. Der Antikörper zeigt eine starke Bindung und Internalisierung in verschiedenen soliden Tumoren, darunter Endometrium-, Brust- und Eierstockkrebs sowie Hautkrebs. Das flexible Format von GT-008 ermöglicht die Integration unterschiedlicher therapeutischer Payloads, von Zytostatika bis hin zu Radiotherapeutika, was die Entwicklung vielfältiger Behandlungsansätze unterstützt.