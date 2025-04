Holcim 2025: Umsatzrückgang, aber optimistische Zukunftsaussichten!

Holcim, der zweitgrößte Baustoffkonzern der Welt, hat verhalten ins Jahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen leichten Rückgang bei Umsatz und Betriebsgewinn, was auf ungünstige Wetterbedingungen und den starken Schweizer Franken zurückzuführen ist. Der Umsatz fiel um 0,8 Prozent auf 5,54 Milliarden Franken, während der wiederkehrende Betriebsgewinn (EBIT) um 3,1 Prozent auf 515 Millionen Franken sank. In lokalen Währungen blieb der Umsatz jedoch nahezu stabil mit einem Rückgang von nur 0,2 Prozent. Organisch betrachtet, sank der Umsatz um 0,6 Prozent.

Ein wichtiger strategischer Schritt ist die bevorstehende Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts, die für Juni 2025 an der Wall Street und der SIX Swiss Exchange geplant ist. Diese Maßnahme wird als notwendig erachtet, um das Potenzial des Unternehmens in einem Markt mit milliardenschweren Investitionsprogrammen der US-Regierung vollständig auszuschöpfen.

Im ersten Quartal 2025 konnte Holcim in Lateinamerika ein profitables Wachstum von 8 Prozent in lokalen Währungen erzielen, während die EBIT-Marge in dieser Region 35 Prozent erreichte. In Europa verzeichnete das Unternehmen ebenfalls einen Anstieg des EBIT und schloss mehrere wertsteigernde Übernahmen ab. In der Region Asien, Naher Osten und Afrika wurde ein zweistelliger Anstieg des EBIT erzielt, insbesondere durch starke Leistungen in Nordafrika.

Holcim hat sich auch im Bereich Nachhaltigkeit positioniert, indem kohlenstoffarmer ECOPact-Beton und ECOPlanet-Zement höhere Umsatzanteile erreichten. Die Strategie „NextGen Growth 2030“ soll das Unternehmen in den kommenden Jahren auf profitables Wachstum ausrichten, insbesondere in Europa, Australien und Nordafrika.

Insgesamt zeigt Holcim trotz der Herausforderungen im ersten Quartal eine solide Leistung und bleibt optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen und Wachstumschancen.

Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 97,77EUR auf Lang & Schwarz (26. April 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.