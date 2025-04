Goldman Sachs erhöht Stimmrechtsanteil an Westwing Group auf 7,04%

Am 25. April 2025 veröffentlichte die Westwing Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch die Goldman Sachs Group, Inc. initiiert wurden.

Die Mitteilung gibt an, dass Goldman Sachs am 22. April 2025 eine Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Gesamtstimmrechtsanteil von Goldman Sachs beträgt nun 7,04%, bestehend aus 0,30% direkten Stimmrechten und 6,74% aus verschiedenen Finanzinstrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 7,06% auswies, ist der Anteil an direkten Stimmrechten gestiegen, während der Anteil an Instrumenten leicht gesunken ist.