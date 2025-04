Greiffenberger AG verschiebt Jahresabschluss: Was bedeutet das für Investoren?

Die Verzögerung ist auf die verspätete Bereitstellung von Unterlagen durch die Greiffenberger AG und ihre Tochtergesellschaft, die J.N. Eberle & Cie. GmbH, zurückzuführen. Diese Engpässe sind wiederum auf die gleichzeitige Erstellung und Umsetzung eines Restrukturierungskonzepts bei Eberle zurückzuführen, was die Managementkapazitäten belastet hat. Trotz dieser Herausforderungen geht der Vorstand davon aus, dass der Abschlussprüfer ein uneingeschränktes Testat erteilen wird.

Die Greiffenberger AG hat am 24. April 2025 bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung ihres Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 verschoben wird. Ursprünglich war geplant, die Abschlüsse bis zum 30. April 2025 zu veröffentlichen. Der Abschlussprüfer, die S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Augsburg, hat jedoch mitgeteilt, dass die Prüfung der Abschlüsse nicht wie vorgesehen im April, sondern erst im Juni 2025 abgeschlossen werden kann.

Infolgedessen wird auch die für den 1. Juli 2025 geplante ordentliche Hauptversammlung auf Ende August 2025 verschoben. Die Greiffenberger AG hat zudem angekündigt, dass die neuen Veröffentlichungstermine für die Finanzberichte nun auf den 30. Juni 2025 festgelegt sind. Die Berichte werden sowohl in deutscher Sprache auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Die Greiffenberger AG, mit Sitz in Augsburg, ist in der Branche der Maschinenbau- und Antriebstechnik tätig und hat sich auf innovative Lösungen spezialisiert. Die Verschiebung der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse könnte potenziell Auswirkungen auf das Vertrauen der Investoren und die Marktperzeption des Unternehmens haben, insbesondere in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld.

Die Mitteilung wurde von Gernot Egretzberger, dem Vorstand der Greiffenberger AG, unterzeichnet, der auch für Rückfragen zur Verfügung steht. Die Aktie der Greiffenberger AG ist im regulierten Markt in Frankfurt und München sowie im Freiverkehr in Berlin, Stuttgart und an der Tradegate Exchange gelistet.

Die aktuellen Entwicklungen verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, insbesondere wenn es um die Einhaltung von Fristen und die Sicherstellung der Qualität von Finanzberichten geht. Die Greiffenberger AG wird die Stakeholder über weitere Fortschritte informieren.

Die Greiffenberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,23 % und einem Kurs von 0,75EUR auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.