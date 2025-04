Geiseln im Gazastreifen: Mossad-Chef verhandelt in Katar um Frieden!

Der Leiter des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, hat Medienberichten zufolge Verhandlungen zur Freilassung von Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, in Katar aufgenommen. Dort wird er mit dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman al-Thani zusammentreffen. Katar und Ägypten vermitteln in den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der islamistischen Hamas, um eine neue Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Israel strebt an, zehn Geiseln im Austausch für eine 45-tägige Feuerpause freizubekommen, während die Hamas eine dauerhafte Beendigung des Konflikts fordert. Aktuell befinden sich laut israelischen Informationen noch 24 lebende Geiseln sowie 35 Leichname im Gazastreifen.

Die israelischen Streitkräfte haben mit einer militärischen Eskalation gedroht, falls keine Fortschritte bei der Geiselnahme erzielt werden. Generalstabschef Ejal Zamir erklärte, dass die militärischen Aktivitäten intensiviert werden, um ein entscheidendes Ergebnis zu erzielen. Verteidigungsminister Israel Katz warnte, dass die israelischen Angriffe heftiger ausfallen würden, je länger die Hamas die Geiseln zurückhalte. Zudem wurde angedeutet, Teile des Gazastreifens dauerhaft einzunehmen, um Druck auf die Hamas auszuüben.