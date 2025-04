Mayr-Melnhof Karton AG: Korrigierter Finanzbericht & Wiederbestellung des CFO!

Zunächst wurde bekannt gegeben, dass der Jahresfinanzbericht des Unternehmens gemäß § 124 BörseG ab sofort auf der Unternehmenswebsite verfügbar ist. Die Veröffentlichung erfolgt in deutscher Sprache und ist unter der URL https://mm.group/de/investoren/ir-news-reports/reports/?_years=2024 einsehbar. Die Korrektur betrifft ein formales Problem in der Gestaltung des ESEF-Pakets (European Single Electronic Format). Es ist wichtig zu betonen, dass keine inhaltlichen Änderungen an der für Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) vorgenommen wurden. Diese korrigierte Version ersetzt die zuvor am 9. April 2025 veröffentlichte Fassung.

Zusätzlich gab die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Aufsichtsrat Mag. Franz Hiesinger, der seit Oktober 2017 als Finanzvorstand tätig ist, für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren wiederbestellt hat. Das neue Mandat tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft und endet am 30. September 2030. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Aufsichtsrats in die Fähigkeiten Hiesingers, der für seine Expertise und Erfahrung in der Finanzführung bekannt ist.

Die Mayr-Melnhof Karton AG, mit Sitz in Wien, ist ein führendes Unternehmen in der Karton- und Papierindustrie und ist an der Wiener Börse sowie in mehreren deutschen Handelsplätzen gelistet. Die ISIN des Unternehmens lautet AT0000938204, und es ist im ATX-Index vertreten.

Für weitere Informationen steht die Investor Relations-Abteilung unter der Telefonnummer +43 (0) 1 501 36 – 91180 oder per E-Mail an investor.relations@mm.group zur Verfügung. Die Unternehmenswebsite bietet umfassende Informationen über die aktuellen Entwicklungen und Finanzberichte der Mayr-Melnhof Karton AG.

Insgesamt zeigen diese Mitteilungen, dass die Mayr-Melnhof Karton AG weiterhin auf Transparenz und Kontinuität in der Unternehmensführung setzt, während sie gleichzeitig auf die Notwendigkeit von Korrekturen in der Berichterstattung reagiert. Die Wiederbestellung von Franz Hiesinger als Finanzvorstand könnte als strategischer Schritt gewertet werden, um die finanzielle Stabilität und das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren zu sichern.

Die Mayr-Melnhof Karton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 80,60EUR auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.