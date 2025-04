EssilorLuxottica: UBS senkt Kursziel – Risiken belasten den Aktienkurs!

EssilorLuxottica, ein führender Brillenkonzern, hat zu Beginn des Jahres deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnet. Finanzchef Stefano Grassi berichtete in einer Telefonkonferenz, dass der Start ins zweite Quartal in allen Regionen positiv verlaufen sei. Dennoch könnte der weltweite Zollstreit, insbesondere auf dem US-Markt, dem Unternehmen zusetzen. Nach einer Erholungsphase verlor die Aktie am Donnerstag um drei Prozent.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent auf 6,85 Milliarden Euro, was über den Erwartungen der Analysten lag. Bei konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum 7,3 Prozent. Besonders stark war das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum, während die Nachfrage in Europa für Marken wie Ray-Ban und Oakley stabil blieb. JPMorgan-Analystin Olivia Townsend stellte fest, dass EssilorLuxottica die Erwartungen weitgehend erfüllte.

Allerdings könnte der Konzern in den USA, einem wichtigen Markt, der mehr als 40 Prozent des Umsatzes ausmacht, mit Herausforderungen durch den Zollstreit konfrontiert werden. Tibaldi wies bereits im ersten Quartal auf eine Abschwächung der Geschäfte in Nordamerika hin und senkte aufgrund dieser Risiken ihre Prognosen. Um den steigenden Kosten, insbesondere bei Brillengestellen, die in China produziert werden, entgegenzuwirken, plant EssilorLuxottica Preiserhöhungen im einstelligen Prozentbereich in den USA.

Insgesamt zeigt sich, dass EssilorLuxottica trotz eines starken Starts ins Jahr mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert ist, die das zukünftige Wachstum und die Profitabilität des Unternehmens beeinflussen könnten. Die Analysten bleiben daher vorsichtig und beobachten die Entwicklungen in den betroffenen Märkten genau.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 256,7EUR auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.