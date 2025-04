Zahl der Toten nach Explosion im Iran steigt auf 14

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Druckwelle war noch 50 Kilometer weiter zu spüren: Die Zahl der Todesopfer bei der Explosion in der südiranischen Hafenstadt Schahid Radschaei ist auf mindestens 14 gestiegen. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am späten Samstagabend. Dem Bericht zufolge wurden bei dem Vorfall 750 Menschen, verletzt, etliche davon schwer. Sechs Menschen werden noch vermisst.

Ursache des Unglücks soll eine Explosion in einem Treibstofflager im Hafen gewesen sein. Ein Sabotageakt, über den in den sozialen Medien spekuliert wurde, bestätigte sich zunächst nicht; ebenso wenig Gerüchte, dass Raketentreibstoff in einem der Lagerhäuser die gewaltige Explosion ausgelöst habe. Eine Regierungssprecherin warnte am Samstag vor Medien-Spekulationen über die Ursache der Explosion.