DAX – Offenbar doch mehr als nur 50%, jetzt am Widerstand

Es war also nicht nur die typische 50%-Reaktion, sondern eine klassische V-Formation, die den DAX nun bis an die alte Unterstützungszone geführt hat. Solche alten Unterstützungen werden meist wenig später nach dem Durchbruch zu Widerständen. Die aktuell geringen Umsätze sind auf die Osterwochen zurückzuführen und sollten nicht überbewertet werden. Die Indikatorenlage ist widersprüchlich, weshalb ein Ausbruch nach oben schwer werden könnte. Nach dem zuletzt steilen Anstieg wäre es auch nicht verwunderlich, wenn der deutsche Leitindex eine Verschnaufpause einlegt und eine Korrektur beginnt. In der aktuellen Lage ist allerdings durch neue Aussagen aus Übersee alles möglich, weshalb genau auf die Zeichen geachtet werden muss, die der Chart liefert.

Dow Jones – Deutlich volatiler als der DAX

Die US-Amerikaner sind von ihrem neuen Präsidenten offenbar deutlich mehr verunsichert, als Europa. So sieht es zumindest aus, wenn man auf die Aktienmärkte blickt. Nach dem Erholungsversuch von der Unterstützungszone aus, brach der Markt wieder deutlich ein, um ein weiteres Mal die Unterstützungszone zu testen. Die jüngste Anstiegsbewegung führte bislang lediglich an die 21-Tage-Durchschnittslinie und konnte das letzte Top noch nicht erreichen. Auch hier, wie beim DAX, muss von einer unklaren Indikatorenlage gesprochen werden. Offenbar sind die Anleger so verunsichert, dass auch in den kommenden Wochen mit einer volatilen Seitwärtsbewegung zu rechnen ist.





Gold – Verschnaufpause aber kein Einbruch

Weiterhin zieht es die Anleger in den sicheren Hafen Gold. Die jüngste starke Anstiegsbewegung konnte mit dieser Dynamik nicht durchgehalten werden. Allerdings fiel die Korrekturbewegung nur sehr bescheiden aus und in den letzten Tagen wird das hohe Niveau erfolgreich verteidigt. Auch wenn sich eine Ausweitung der Korrektur abzeichnen sollte, wäre dies für den weiteren Verlauf nur gut. Somit dürfte der übergeordnete Aufwärtstrend weiter intakt bleiben.

Öl – Erholung läuft nur zögerlich

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Das der Öl-Preis nach dem dynamischen Einbruch eine Gegenbewegung vollziehen würde, war absehbar. Allerdings kommt diese bereits wieder ins Stocken. Es darf davon gesprochen werden, dass die Erholung nur noch zögerlich abläuft. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob die alte Unterstützungszone wieder erreicht wird. Vielmehr deutet sich gerade an, dass ein nächster Schub nach unten erfolgen könnte.

Bitcoin/USD – Jetzt will uns der Bitcoin zeigen was er kann

Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend, der zunächst nur ein Seitwärtsbröckeln war, kam die Kryptowährung jetzt wieder richtig in Fahrt. Dies darf aber nicht als Flucht in einen vermeintlich sicheren Hafen gewertet werden, sondern als spekulative Anstiegsbewegung. Zwei Tage reichten aus, um den Bitcoin wieder auf ein höheres Niveau zu hieven. Die Marke von 100.000 USD ist somit wieder in greifbare Nähe gerückt und dürfte in der kommenden Woche erreicht werden. Es wird interessant zu beobachten, wie sich die Marktteilnehmer verhalten, wenn die zuletzt gebildete Widerstandzone erreicht wird.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.