Nach dem Zollstreit – wie berichten die Unternehmen?

FR: Herr Walter, Inwiefern beeinflusst der eskalierende Zollstreit zwischen den USA und China die Berichtssaison?

Vanyo Walter / Robomarkets:: Die Zollthematik ist wie ein Schatten, der über allem liegt. Viele Unternehmen äußern sich zurückhaltend bei ihren Ausblicken, vor allem wenn sie stark international aufgestellt sind. Analysten achten derzeit besonders auf Aussagen zu Lieferketten, Preisweitergaben und Investitionsplänen. Unternehmen wie Netflix oder Boeing konnten mit soliden Ergebnissen punkten, aber das Augenmerk liegt zunehmend auf der Frage: Wie robust ist das Geschäftsmodell unter verschärften Handelsbedingungen?

FR: Der DAX ist stark in die Berichtssaison gestartet, auch in den USA sehen wir überwiegend solide Zahlen. Wie bewerten Sie den bisherigen Verlauf?

Vanyo Walter Insgesamt fällt der Start der Berichtssaison besser aus als von vielen befürchtet. Die US-Großbanken haben mit starken Zahlen überzeugt, was dem Markt Stabilität gegeben hat. In der Breite sehen wir ordentliche Gewinnzahlen – die aggregierte Überraschung für den S&P 500 liegt aktuell bei rund 6 %. Allerdings beobachten wir bei den Ausblicken eine zunehmende Vorsicht, was auch auf die gestiegene geopolitische Unsicherheit zurückzuführen ist.

FR: Gerade in den USA scheint der Finanzsektor derzeit besonders stark. Wie nachhaltig ist dieser Trend?

Vanyo Walter: Der Finanzsektor ist derzeit tatsächlich einer der Haupttreiber für positive Revisionen. Das liegt unter anderem an einer stabilen Zinsspanne und einem überraschend robusten Kreditgeschäft. Ob das nachhaltig ist, hängt stark von der weiteren Entwicklung der US-Konjunktur und den geldpolitischen Entscheidungen der Fed ab. Bei weiterem wirtschaftlichem Gegenwind dürfte es auch für die Banken schwieriger werden.

FR: Wie beurteilen Sie die Entwicklung der „Magnificent 7“ im aktuellen Umfeld?

Vanyo Walter: Die „Magnificent 7“ zeigen weiter überdurchschnittliche Ergebnisse, aber die Dynamik lässt nach. Wir sehen ein Gewinnwachstum von etwa 11 %, deutlich weniger als in den Vorquartalen. Besonders interessant ist der Fall Tesla: schlechte Zahlen, aber steigender Kurs nach einer persönlichen Ankündigung von Elon Musk. Das zeigt, wie stark Hoffnung und Narrative den Kursverlauf dominieren können – auch unabhängig von Fundamentaldaten.

FR: Was bedeutet all das für Anleger – vor allem mit Blick auf die kommenden Wochen?

Vanyo Walter: Anleger sollten derzeit weniger auf die reinen Quartalszahlen schauen, sondern mehr auf die Ausblicke und strategischen Aussagen der Unternehmen. Der Markt ist gut gelaufen, aber viele Bewertungen sind ambitioniert. In einem Umfeld mit politischen Störfeuern – wie dem Zollstreit – kommt es stärker auf Qualität, Preissetzungsmacht und Flexibilität der Geschäftsmodelle an. Es ist eine Phase für selektives Investieren, nicht für breite Marktwetten.