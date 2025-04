Gold droht Preisbeben. Goldpreis bald bei 2.000 USD?

Der knackige Goldpreisrückgang führte noch einmal eindringlich vor Augen, dass auch der imposantesten Rallye jederzeit ein abruptes Ende droht. Ob die jüngste Preisentwicklung jedoch dazu angetan ist, die Aufwärtsbewegung bei Gold ins Wanken zu bringen, ist mehr als fraglich. Dennoch scheint es so, dass der ein oder andere nun auf den großen Knall bei Gold warten würde. Doch nicht nur Gold steht aktuell im Fokus. Auch Silber und Kupfer sollte man sich in diesen Tagen ganz genau ansehen. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Ist Silber die bessere Wahl? Jetzt auf einen rasanten Silberpreisanstieg setzen“ und „Nun eskaliert auch Kupfer! Kupferpreis völlig entfesselt. Jetzt noch auf Kupferaktien setzen?“

Grund zur Sorge? Goldpreis kommt heftig zurück

Nachdem der Goldpreis zuletzt die 3.500 US-Dollar ins Visier nahm und man ihn auf dem Weg in Richtung 4.000 US-Dollar wähnte, atmete der Markt kräftig aus. Rasch geriet dabei der Preisbereich von 3.300 US-Dollar unter Druck. Dass es dem Goldpreis in dieser wichtigen Phase gelang, den Abverkauf zum Stehen zu bringen, war eminent wichtig. Dass sich in dieser Phase die Crash-Propheten wieder inflationär zu Wort meldeten, ist ebenso positiv zu bewerten, war doch der Optimismus in Bezug auf den Goldpreis am Anschlag.

Physisch besicherte Gold-ETF – die große Unbekannte

Die Zuflüsse in die physisch besicherten Gold-ETF entwickelten sich in den letzten Wochen und Monaten zur tragenden Säule der Goldpreisrallye. Die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, in den letzten Tagen zeigt jedoch, dass die ETF-Investoren erst einmal Kasse gemacht haben. Die große Frage ist nun: Manifestiert sich dieses Bild, sprich, wird noch mehr Kapital aus den ETF abgezogen, oder wird der Rücksetzer sogar als Kaufgelegenheit wahrgenommen? Wie der Goldpreis auch stabilisierte sich der Bestand des SPDR Gold Shares in den letzten Tagen wieder.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Fazit - Goldpreis bald bei 2.000 USD?

Der Rücksetzer hat das Momentum abgekühlt. Nach der überhitzten Rallye ist das durchaus positiv zu bewerten. Dennoch ist in der aktuellen Situation Obacht geboten. Sollte der Stabilisierungsversuch im Bereich von 3.300 US-Dollar scheitern, könnte es für Gold in Richtung 3.150 US-Dollar gehen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 2.950 US-Dollar zu verorten. Ein darüber hinausgehendes Konsolidierungspotenzial zeichnet sich vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht ab. Trotz Rücksetzer ist an dem übergeordneten Preisziel von 4.000 US-Dollar für Gold festzuhalten. Die Schwäche des US-Dollar ist ebenso gravierend, wie die Verunsicherung unter den Marktakteuren. Gold als sicherer Hafen bleibt erste Wahl. Die aktuelle Stabilisierung in Dax, S&P 500 & Co. sollte nicht darüber hinwegtäuschen. Zudem lässt die Entwicklung der Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen keinen Stimmungsumschwung in Bezug auf Gold erkennen. Kurzum. Eine Wiederaufnahme der Goldpreisrallye sollte nicht überraschen. Das macht die Aktien von Goldproduzenten unverändert interessant. Die Liste spannender Produzenten ist lang - Barrick Gold, Newmont, Agnico Eagle Mines, Kinross Gold, Alamos Gold, nur um einige zu nennen, warten auf die Fortsetzung ihrer zum Teil furiosen Aufwärtsbewegungen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.