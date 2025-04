SYNLawn begrüßt ersten offiziellen SYNLawn Vertriebspartner in Rumänien

POPEŞTI-LEORDENI, RO / Access Newswire / 27. April 2025 / SYNLawn, ein weltweit agierender Hersteller und Innovator von biobasiertem Kunstrasen, gab mit der Einführung von SYNLawn Romania seine Expansion in einen neuen internationalen Markt bekannt. Als erster offizieller und exklusiver Vertriebspartner in Rumänien wird das Unternehmen die Premium-Linie von SYNLawn an Kunstrasen- und Oberflächenprodukten führen.