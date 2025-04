Selenskyj spricht von weiteren Kämpfen bei Kursk

KIEW (dpa-AFX) - Trotz anderslautender Berichte russischer Militärs spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von fortgesetzten Kämpfen seiner Truppen in der russischen Region Kursk. "Unsere Einheiten setzen aktive Defensiv-Operationen in den (russischen) Regionen Kursk und Belgorod fort", schrieb Selenskyj in einem Beitrag zu den Kampfhandlungen auf der Plattform X. Zugleich berichtete er von weiteren Kämpfen bei Pokrowsk und Kramatorsk in der Ostukraine.

Das russische Militär behauptete dagegen, die Region Kursk sei "vollständig befreit". Generalstabschef Waleri Gerassimow hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag gemeldet, dass alle ukrainischen Einheiten in der Region Kursk besiegt seien und sich nur noch einzelne ukrainische Soldaten "zu verstecken versuchten".