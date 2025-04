Iran trotz Differenzen 'vorsichtig zuversichtlich'

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will trotz einiger Differenzen die Atomverhandlungen mit den USA fortsetzen und gibt sich "vorsichtig zuversichtlich". Außenminister Abbas Araghtschi sagte am Samstagabend, es gebe weiter "diverse Differenzen, aber wir wollen sie in ernsthaften Verhandlungen auf ein Minimum reduzieren", wie die Tageszeitung "Donjaje Eghtessad" berichtete.

Bei der dritten Verhandlungsrunde mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in der omanischen Hauptstadt Maskat am Samstag verhandelten nach Angaben von Araghtschi eine politische und eine technische Gruppe, wodurch man einige Themen detaillierter habe besprechen können. Die gleiche Konstellation solle auch in der nächsten Runde beibehalten werden, so der iranische Chefdiplomat laut "Donjaje Eghtessad".