UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ESSEN - Evonik-Chef Christian Kullmann plant derzeit eine Pause bei den Übernahmen. "In den nächsten beiden Jahren werden wir keine Zukäufe tätigen", sagte Kullmann der "Rheinischen Post". Der Essener Chemiekonzern konzentriere sich derzeit voll auf den größten Umbau in der Evonik-Geschichte. "Unser Dreisprung - sparen, umbauen, wachsen - ist komplex genug. Nach 2027 sehen wir weiter", sagte der Vorstandsvorsitzende. Beim geplanten Stellenabbau in der Verwaltung sei die Hälfte erreicht, sagt Kullmann. Bis 2027 sollen 2.000 Stellen, 1.500 davon in Deutschland, wegfallen.

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro verschiebt die Veröffentlichung der Jahreszahlen und des Geschäftsberichts 2024. Die vorläufigen Ergebnisse sollten eigentlich am 29. April vorgelegt werden. Der zusätzliche Zeitraum werde benötigt, um die Vorbereitung und den Prüfungsprozess für den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem neuen Abschlussprüfer abzuschließen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Dies betreffe insbesondere komplexe Sachverhalte der Umsatzrealisierung im Hinblick auf die periodengerechte Abgrenzung von Umsatzerlösen.

Deliveroo bestätigt Übernahmeangebot von Doordash - Gespräche und Buchprüfung

LONDON - Der britische Essenlieferdienst Deliveroo hat den Erhalt eines Übernahmeangebots des US-Konkurrenten Doordash bestätigt. Bereits im vergangenen Jahr hatte es Medienberichte über einen möglichen Kauf gegeben. Damals hieß es, die beiden Unternehmen seien sich nicht über die Bewertung einig geworden und hätten die Gespräche im Mai abgebrochen.

Continental will auch nach Aufspaltung in Hannover bleiben

HANNOVER - Der Reifenhersteller Continental will auch nach seiner Aufspaltung in Niedersachsen bleiben. "Die Konzernzentrale von Continental wird weiterhin am Continental Plaza 1 in Hannover sein", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer auf der Hauptversammlung. Erst im Dezember 2023 wurde die neue Unternehmenszentrale eröffnet. Conti hatte mehr als 100 Millionen Euro in den Neubau investiert.

Chemiepark-Chef kritisiert falschen Kurs in Energiepolitik

LEUNA - Der Geschäftsführer des Chemieparks Leuna, Christof Günther, hat der Politik einen falschen Kurs in der Energiepolitik vorgeworfen. "Unsere Wettbewerbsfähigkeit wurde ruiniert", sagte Günther der "Magdeburger Volksstimme". "Energiepreise, Regulierungsdichte und Bürokratielast in Deutschland sind aus Sicht eines global agierenden Konzerns schon lange nicht mehr nachvollziehbar. Darauf weisen wir seit Jahren hin", so Günther mit Blick darauf, dass der US-Chemiekonzern Dow angesichts hoher Energiepreise einen Rückzug aus dem Mitteldeutschen Chemiedreieck in Erwägung zieht.

Umfrage: Klimakrise hat bei Beschäftigten weniger Priorität

BERLIN - Die Sorge vor der Klimakrise spielt bei Beschäftigten einer Umfrage zufolge nur noch eine untergeordnete Rolle. Lediglich gut jeder zehnte befragte Arbeitnehmer sieht es demnach als das dringendste gesellschaftliche Problem an, die Klimaschutzziele zu erreichen. Durchgeführt hat die Umfrage das Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik (WZGE) im Auftrag der Unternehmensstiftung des Energiekonzerns Eon .

Mehr Kreuzfahrtschiffe an Nord- und Ostsee erwartet



KIEL/HAMBURG - Mit der Eröffnung der Kreuzfahrtsaison am Samstag in Kiel sind Deutschlands wichtigste Kreuzfahrthäfen im Betrieb. In Hamburg und Bremerhaven sind die Reisen ohnehin ganzjährig vorgesehen, wie die Betreiber der Deutschen Presse-Agentur sagten. In Rostock-Warnemünde begann die Saison laut Mitteilung am 13. April. Dass die Schiffe über einen zunehmend längeren Zeitraum verkehren, ist ein anhaltender Trend.

-Heilbronner Elektroautos laden am leichtesten öffentlich -Ein Quadratmeter Haus auf Sylt kostet fast 14.600 Euro -Versicherungschef erschossen: Verdächtiger plädiert auf nicht schuldig -Spitzenweine werden häufiger direkt beim Winzer gekauft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 70,12 auf Tradegate (25. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,72 %. Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 851,36 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 126,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von +69,90 %/+118,45 % bedeutet.