Steyr Motors im Fokus CEO erklärt: Wie Steyr Motors vom Milliardenmarkt profitieren will In Folge 40 von „Glaser & Spang – der Börsenpodcast für Aktien in Deutschland“ widmen wir uns einem Unternehmen, das zuletzt für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat: Steyr Motors. Nachdem wir in Folge 36 bereits mit Mutares-CIO Johannes Laumann über die Beteiligung gesprochen haben, folgt nun das vertiefende Gespräch mit dem CEO selbst: Julian Cassutti.