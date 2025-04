'Augsburger Allgemeine' zu neuer Bundesregierung/Rolle Söders

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu neuer Bundesregierung/Söder:

"Markus Söder will nicht als Minister nach Berlin, sondern als CSU-Chef von München aus mitregieren - und nun ist die spannende Frage, wie er diese Rolle interpretiert. Denn dass sich Söder künftig hauptsächlich als Ministerpräsident auf die bayerische Politik beschränkt, glaubt fast niemand - obwohl es daheim in Bayern genügend zu tun gäbe. Also: Wird Söder weiter als loyaler Mitstreiter an der Seite von Merz bleiben oder rutscht er langsam in die Rolle seines großen politischen Vorbilds Franz-Josef Strauß hinein, der den damaligen CDU-Kanzler Helmut Kohl mit Hingabe von München aus piesackte?"/yyzz/DP/nas