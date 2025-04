Urteil wegen Millionen-Betrugs bei Aurubis erwartet

rabajatis schrieb 04.11.24, 22:07

Es könnte (!) sein, das das hier alles vorbereitet ist. Herr Roßmann könnte als Vorkäufer für jemand anderes agieren. Und auch dieser PE Fonds mit über 10,x % der Aktien über den wohl wenig bekannt ist. Beide oder zumindest Roßmann kann so zu kaufen, was die Salzgitter AG nicht kann. Und was Remondis / die Rethmann Gruppe vielleicht nicht wollte oder auch rechtlich nicht konnte. Ergo:



1. Roßmann baut unverdächtig eine Position auf, baut sie wieder ab und man meint er ist nur ein Spekulant mit Optionen. Dann baut er wieder mehr auf, wandelt plötzlich in Aktien, kauft noch mehr Optionen und ist klammheimlich bei 15,x % zu günstigen Kursen.

2. Remondis und die GP Gruppe (das Konsortium) treten an die Öffentlichkeit und machen ein Übernahmeangebot für die Salzgitter AG. Möglicherweise gab es auch dort bereits Käufe der GP Gruppe an die 30 % Schwelle und weitere Paketkäufer unter 3 % oder von Banken im Eigenhandel unter 5 % hinter Remondis, die eine Übernahme von 45 % aller Aktien wahrscheinlich machen.

3. Das kapitalstarke Konsortium wird größter Anteilseigner an der Salzgitter AG. Evtl. wandelt man die KHS GmbH wieder in eine AG um und bringt sie an die Börse. Oder hat dafür auch schon einen Käufer in der Hinterhand und bekommt dafür einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Ist aber nicht zwingend.

4. Die Salzgitter AG unterbreitet ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der Aurubis AG zu 100 Euro je Aktie. Herr Roßmann hat im MM schon gesagt, das er dafür verkaufen würde. Möglicherweise verkauft auch dieser seltsame PE Investor, der sonst gar nicht in diesem Umfeld investiert und über den wenig geschrieben wird.

5. Egal ob noch andere anbieten: Mit den Anteilen von Roßmann hat die Salzgitter AG 45 % an der Aurubis AG und wechselt anschließend von der at-equity-Bilanzierung zur Vollkonsoliderung.

6. Aus der Salzgitter AG wird die Salzgitter / Aurubis AG mit vielleicht einem neuen Namen als Multi-Metal-Company. Der Umsatz verdoppelt sich, der Gewinn steigt noch stärker. Und es gibt mindestens Synergien im Einkauf von Erneuerbaren Energien am Standort Deutschland, im umfassenden Recycling von anfallenden Schrottmengen, bei Wasserstoffanwendungen.

7. Möglicherweise ist auch die DEUMU berührt, die mit dem Schrottarm TSR der Remondis Gruppe wie auch immer stärker verbandelt.



Fazit: Das Imperium der Realwirtschaft schlägt in diesem verrückt gewordenen Börsencasino zurück und sichert sich reale Assets zu Spotpreisen im Ausverkaufswahn der Fonds. Und zeigt den internationalen Leerverkaufsbanden wo das wirkliche Eigenkapital ist. :laugh: