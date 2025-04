Das Asia University Ranking 2025, THE, wurde bekanntgegeben - KIIT steigt auf Platz 184 in Asien und Platz 8 in Indien BHUBANESWAR, Indien, 28. April 2025 /PRNewswire/ - Wie jedes Jahr wurden die „Times Higher Education (THE) Asia University Rankings" bekannt gegeben und „KIIT Deemed to be University" (https://kiit.ac.in/), Bhubaneswar, hat sich wieder einmal eine …