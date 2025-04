JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Underperform' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Fraport von 58 auf 52 Euro gesenkt und die Papiere von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Frankfurter gerieten in Gegenwind, schrieb Analyst Graham Hunt in seiner am Montag …