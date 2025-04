Toyota plant Übernahme von Toyota Industries – ein Konzernumbau zeichnet sich ab

Bereits am Montagmorgen wurden die Aktien von Toyota Industries aufgrund einer Flut von Kaufaufträgen vom Handel ausgesetzt. Die indikative Preisspanne deutet darauf hin, dass die Aktie den Tageshöchstwert von 16.225 Yen erreichen wird – ein Plus von satten 23 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Laut Daten von LSEG wäre dies der größte Kurssprung des Unternehmens seit mindestens 40 Jahren.

Familienbande: Akio Toyoda plant historischen Schritt

Wie Bloomberg berichtete, habe Toyota-Chairman Akio Toyoda gemeinsam mit der Gründerfamilie den Vorschlag unterbreitet, Toyota Industries für rund 6 Billionen Yen (über 40 Milliarden US-Dollar) zu übernehmen. Das würde einem Aufschlag von rund 40 Prozent auf die aktuelle Marktbewertung entsprechen und einen der größten Buyouts weltweit markieren.

Am Samstag hatte Toyota in einer Börsenmitteilung bestätigt, verschiedene Optionen – einschließlich eines Teilinvestments in Toyota Industries – zu prüfen. Einen formellen Übernahmevorschlag durch den Vorstandsvorsitzenden Akio Toyoda oder die Toyota-Gruppe selbst wies Toyota Industries allerdings zurück.

Konzernstruktur unter Druck

Ein mögliches Buyout kommt zu einem Zeitpunkt, in dem japanische Unternehmen von Investoren zunehmend gedrängt werden, komplizierte Querverflechtungen aufzulösen und die Corporate Governance zu verbessern. Toyota hält aktuell etwa 24 Prozent an Toyota Industries, während umgekehrt Toyota Industries über 9 Prozent an Toyota Motor besitzt.

Analysten von Bernstein sehen den Verkauf der Toyota-Beteiligung als starken positiven Katalysator für den Aktienkurs von Toyota Industries. Ein Buyout könnte es Toyota ermöglichen, die wachstumsstarke Sparte für Material-Handling-Geräte, etwa Gabelstapler, nahezu kostenfrei zu integrieren.

Japans Börse in Aufwind – Toyota als Zugpferd

Unterstützt von der Schwäche des Yen und Entspannungssignalen im US-Handelsstreit kletterten japanische Aktien am Montag auf neue Höhen. Der Topix-Index legte um bis zu 1,5 Prozent auf 2.667,11 Punkte zu, während der Nikkei 225 um 1 Prozent auf 36.075,26 Punkte stieg. Die Toyota selbst verzeichnete ein Kursplus von über 3,5 Prozent.

"Die Nachricht deutet auf eine strategische Neuausrichtung innerhalb der Gruppe hin, was langfristig zu höheren Renditen führen könnte", sagte Tatsuo Yoshida, Analyst bei Bloomberg Intelligence.

Ausblick: Starke Zahlen erwartet

Toyota Motor wird nächste Woche seine Quartalszahlen präsentieren. Eiji Kinouchi von Daiwa Securities erwartet einen kräftigen Gewinnanstieg – noch bevor mögliche negative Auswirkungen neuer US-Zölle greifen.

"Selbst wenn die Handelsgespräche scheitern, plant die japanische Regierung Maßnahmen zur Stärkung der Binnennachfrage", schrieb Kinouchi in einem Bericht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





