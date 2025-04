DAX vor finaler Hürde

Die erste markante Short-Möglichkeit an der Hürde von 21.513 Punkten wurde durch Marktteilnehmer nicht wahrgenommen, der DAX spazierte munter darüber hinweg und schloss im Freitagshandel an der nächstgrößeren Hürde von 22.320 Zählern. Im nachbörslichen Handel konnte das Barometer sogar auf 22.370 Zähler weiter zulegen, was deutlich über dem kurzfristigen Abwärtstrend, bestehend seit den Rekordständen, sowie der einstigen Unterstützung von 22.320 Punkten liegt. In Kombination mit den in der Vorwoche gerissenen Kurslücken könnte sich hieraus nun eine explosive Mischung für einen Gipfelsturm zusammenbrauen und dynamische Zugewinne ermöglichen.

Hierfür sollte der DAX aber mindestens auf Tagesschlusskursbasis über das Niveau von 22.499 Punkten springen, damit die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein derartiges Szenario hoch genug ausfällt und es erlaubt ein Long-Investment mit einem vorläufigen Ziel bei 22.862 Punkten einzugehen. Darüber müsste der Sprung über 23.000 Punkte gelingen, damit ein Test der bisherigen Rekordstände aus Mitte März bei 23.476 Punkten gelingen kann. In Long-Positionen investierte Anleger sollten ihre Stopps nun ein Stück weit nachziehen, die Haupttrendrichtung bleibt derzeit klar gen Norden gerichtet. Auf der Unterseite würde erst ein signifikanter Kurssturz mindestens unter 21.290 Punkte Rückfallrisiken zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt (EMA 200 – rote Linie) bei 20.424 Punkten eröffnen. Der Bereich bis 21.513 Punkten kann dagegen als neutrale Handelsspanne angesehen werden, früher oder später aber dürften auch die dort befindlichen Kurslücken geschlossen werden.