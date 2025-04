BMW mit Chance auf Trendwende Ein ähnliches Bild wie in den Jahren 2023 und 2024, nur in umgedrehter Lage, präsentiert sich derzeit in der BMW-Aktie. Nach einem Doppelhoch bei 113,46 Euro und einem anschließenden Bruch des Sell-Triggers von 86,80 Euro, ist es zu einem Abverkauf …