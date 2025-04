DAX stellt Börsenampel auf Grün – USA und China taktieren weiter

Schließt der DAX darüber, würde dies den Aufwärtstrend bestätigen, auch wenn mit dem „Sell in May“-Effekt nun saisonale Unsicherheiten anstehen. Der Aktienmarkt tritt dann in eine Zeit des Jahres ein, die für Aktien in der Vergangenheit nicht sehr förderlich war.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt das zentrale Thema dieser Woche: Im Handelsduell will niemand als Erstes blinzeln, es geht um die politische Ehre. Kurzfristige Ausnahmen lindern zwar Symptome, doch langfristig ist ein fortgesetztes faktisches Handels-Embargo für keine Seite tragbar. Für die Börse sind Gespräche und die daraus ableitbare Hoffnung auf eine Einigung nur eine vorübergehend wirkende Medizin.