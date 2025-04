Dax stabil erwartet nach Erholungsrally

cashburner99 schrieb 25.04.25, 12:28

Jetzt extra von unterwegs aus angemeldet, um mein Unverständnis zum Ausdruck zu bringen. :eek:



Ich meine, genau so sollte Forum gehen... es wird (im Vorfeld) ein relevanter Bereich aufgezeigt, anschließend kommt der Live Einstieg mit begründetem TP.

Und das ganze ist tatsächlich niemandem einen Daumen wert :confused:

Völlig unabhängig, ob das nun der Knaller-Trade wird oder nicht, es ist eine klare Ansage und jeder hatte Zeit, sich damit zu beschäftigen bevor der Einstieg erfolgte.



Was will man hier noch? :rolleyes:

Jeder narzisstische Schwachsinn wird mit Daumen und Support gewürdigt aber echter Mehrwert wird nicht einmal erkannt?



Nach dem SL möchte ich gern noch fragen, denn der dürfte bei einem recht üblichen CRV von wenigstens 2:1 ja noch einiges an Luft bieten, oder?



Wünsche viel Erfolg, CB. 😎👍👍👍