JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,20 Euro belassen. Die spanische Großbank sei "Klassenbeste", schrieb Analyst Inigo Vega in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie, in der er BBVA zu seinen fünf Favoriten im Sektor zählt. Erstmals seit Jahren laufe es in den drei wichtigen Märkten Spanien, Mexiko und Türkei rund. Mit etwa 18 Prozent biete das Geldhaus eine Top-Rendite auf das Eigenkapital und dürfte bis 2027 mehr als ein Drittel des Börsenwerts ausschütten./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 14:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2025 / 06:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 12,35EUR auf Tradegate (28. April 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Inigo Vega

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,20

Kursziel alt: 14,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m