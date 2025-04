Quartalszahlen könnten Kurs weiter steigern!

Die Auswirkungen der US-Zölle auf Spotify sind nicht direkt ersichtlich, da Spotify ein digitales Unternehmen ist und keine physischen Produkte exportiert oder importiert. Die Zölle betreffen in der Regel Waren und Dienstleistungen, die zwischen Ländern gehandelt werden. Allerdings könnten indirekte Effekte auftreten, wie höhere Kosten für Hardware, die Spotify für seine Infrastruktur benötigt, oder wirtschaftliche Auswirkungen, die die Kaufkraft der Nutzer beeinflussen könnten. Spotify dominiert weiterhin den globalen Musik-Streaming-Markt mit einem beeindruckenden Marktanteil von etwa 31,7 % im Jahr 2025. Mit 675 Millionen monatlich aktiven Nutzern, darunter 263 Millionen Premium-Abonnenten, ist Spotify ein führender Anbieter in der Branche.

Die vergangenen sechs Veröffentlichungen der Quartalszahlen von Spotify waren stets von einem Kurssprung nach oben begleitet. Am morgigen Dienstag ist wieder eine Veröffentlichung der Quartalszahlen anberaumt. Als Folge hat das Papier einen Aufwärtstrend ausgebildet, in dem sich der Kurs innerhalb von knapp über zwei Jahren insgesamt um 782 Prozent nach oben entwickelt hat. Anfang November 2024 wurde das alte Allzeithoch vom 22. Februar 2021 bei 387,44 US-Dollar überwunden. Danach hat der Aktienkurs Neuland betreten und ist in zwei Phasen zum aktuellen Allzeithoch von 652,63 US-Dollar am 13. Februar 2025 gelaufen. Auf die Markierung des Allzeithochs ist die Bildung eines Doppelbodens gefolgt, der kurz vor der Auflösung in Trendrichtung steht. Gelingt diese Kurssteigerung, könnten die Bullen noch mit dem Widerstand am Allzeithoch bei 652,63 US-Dollar beschäftigt sein. Fundamental betrachtet wird im Zeitraum 2024 bis 2027 ein Plus bei der Konsensschätzung des Bilanzgewinns von 198 Prozent antizipiert, was das erwartete KGV 2027 auf 31,81 senkt. Aus heutiger Sicht spricht nichts dagegen, dass es dem Spotify-Management gelingt, dieses Wachstum auch nach 2027 fortzusetzen und die zu erwartenden Bilanzgewinne weiter zu steigern. Auch unter dieser Prämisse ist eine Auflösung des Doppelbodens in Trendrichtung denkbar.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Spotify hat nach dem 25 Monate andauernden Aufwärtstrend einen Doppelboden gebildet. Dieser Doppelboden steht bei gewogenen Quartalszahlen am kommenden Dienstag kurz vor der Auflösung in Trendrichtung. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MJ7M48) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs von Spotify in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,98 profitieren. Das Ziel sei bei 721,95 US-Dollar angenommen (23,28 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 536,34 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 6,95 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ7M48 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 14,38 – 14,41 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 459,63 Euro Basiswert: Spotify Technology S.A. KO-Schwelle: 459,63 Euro akt. Kurs Basiswert: 620,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 23,28 Euro Hebel: 3,98 Kurschance: + 62 Prozent Quelle: Morgan Stanley

