Beijing (ots/PRNewswire) - CGTN veröffentlichte einen Artikel über Chinas

jüngstes Führungstreffen zur wirtschaftlichen Lage und Arbeit. Der Artikel

untersucht die wirtschaftspolitischen Instrumente des Landes und unterstreicht

die starke Widerstandsfähigkeit und das Potenzial der chinesischen Wirtschaft.

Außerdem wird auf die Forderung der Tagung nach verstärkten Anstrengungen zur

Beschleunigung der Umsetzung proaktiverer und wirksamerer makroökonomischer

Maßnahmen sowie zur Förderung des Dienstleistungskonsums eingegangen, um die

Rolle des Konsums als Motor des Wirtschaftswachstums insgesamt zu stärken.



Die chinesische Wirtschaft hat im ersten Quartal des Jahres einen starken Start

hingelegt und dabei eine konstante Leistung und Widerstandsfähigkeit gezeigt.





Das BIP des Landes wuchs im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,4% auf 31,8758 Billionen Yuan (etwa 4,42 Billionen US-Dollar) und gehört damit zuden höchsten der großen Volkswirtschaften der Welt.Auf einer Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen ParteiChinas am Freitag analysierte und untersuchte die chinesische Führung dieaktuelle Wirtschaftslage und die Wirtschaftsarbeit.Die Wirtschaft des Landes hat sich in diesem Jahr verbessert, das Vertrauen derBevölkerung ist weiter gestiegen und bei der hochwertigen Entwicklung wurdensolide Fortschritte erzielt. Die Sitzung forderte daher Anstrengungen zurbeschleunigten Umsetzung proaktiverer und wirksamerer makroökonomischerMaßnahmen sowie zur Förderung des Dienstleistungskonsums, um die Rolle desKonsums als Motor des Wirtschaftswachstums zu stärken.Eine proaktivere, wirksamere MakropolitikNeben dem BIP haben in China auch andere Wirtschaftsindikatoren dieMarkterwartungen im ersten Quartal übertroffen. So stiegen dieAnlageinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 %, wobei die Investitionenin den Infrastrukturbau um 5,8 % und die Investitionen im verarbeitenden Gewerbeum 9,1 % zunahmen.Dank der Unterstützung durch die Politik, der Reaktionsfähigkeit auf lokalerEbene und der raschen Entwicklung einer innovationsgetriebenen Dynamik weist dieWirtschaft des Landes eine hohe Widerstandsfähigkeit und ein großes Potenzialauf.China hat sich gründlich auf externe Veränderungen vorbereitet, denn eine Reihegezielter makroökonomischer Maßnahmen ist bereits in Kraft getreten, und beiBedarf werden weitere Maßnahmen zur Abfederung externer Schocks ergriffen.