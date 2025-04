The Platform Group AG: Umsatz- und Gewinnprognose 2025 stark erhöht!

The Platform Group AG hat die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 deutlich erhöht.

Die Prognoseanpassung basiert auf erfolgreicher Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025, bisherigen Akquisitionen, starkem organischen Wachstum und gestiegener Partnerzahl.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll auf EUR 1,3 Mrd. steigen, der Nettoumsatz auf EUR 680 Mio. bis EUR 700 Mio., und das bereinigte EBITDA auf EUR 47 Mio. bis EUR 50 Mio.

Die Partnerzahl wird auf über 16.000 erhöht.

Die Mittelfristplanung für 2026 wurde ebenfalls angepasst, mit einem erwarteten GMV von EUR 1,6 Mrd. und einem Umsatz von mindestens EUR 820 Mio.

Die bereinigte EBITDA-Marge für 2026 bleibt unverändert zwischen 7 % und 10 %.

Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,1100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,71 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,2000EUR das entspricht einem Plus von +0,99 % seit der Veröffentlichung.