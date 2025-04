Frauen holen an der Spitze von Hochschulen weiter auf

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - An der Spitze staatlicher deutscher Hochschulen standen noch nie so viele Frauen. Mit einer Quote von 35 Prozent war zum Erhebungszeitpunkt Ende 2024 mehr als jede dritte Hochschulleitung weiblich, wie aus einer Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervorgeht. Drei Jahre davor hatte nur rund an jeder vierten Universität oder Fachhochschule/Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) eine Rektorin oder Präsidentin das Sagen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind zuletzt insbesondere an den HAW mehr Frauen als Männer an die Spitze berufen worden. Hier gab es einen Sprung der Frauenquote von 25 Prozent im Jahr 2023 auf 30 Prozent in 2024. Die Daten wurden jeweils im Dezember erfasst.