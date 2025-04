Integral Metals verstärkt sein Advisory Board mit der Ernennung des ehemaligen Beraters des Weißen Hauses Evan „Thor“ Torrens

Calgary, Alberta, 28. April 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, die Ernennung von Evan „Thor“ Torrens, Emmy-preisgekrönter Medienexperte, Investor und ehemaliger Sonderberater von Präsident Donald J. Trump, in sein Advisory Board bekannt zu geben. Herr Torrens bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Medien, Politik und Risikokapital mit, um das strategische Wachstum von Integral im Bereich kritischer Mineralien mit Schwerpunkt auf Gallium und Seltenerdmetalle zu unterstützen.

Derzeit ist Herr Torrens Managing Director bei Pacific Square und bekannt für seine Fähigkeit, Technologie, Politik und wirtschaftliche Entwicklung auf internationalen Märkten miteinander zu verbinden. Durch seine Erfahrung in der Beratung politischer Entscheidungsträger, der Gestaltung nationaler Kommunikationsstrategien und der Unterstützung innovativer Unternehmen ist er in einer einzigartigen Position, um zur Mission von Integral beizutragen, neue Quellen für kritische Mineralien zu erkunden und deren Erschließung voranzutreiben, die für die Technologien von morgen unerlässlich sind.

Evan „Thor“ Torrens kommentierte: „Gallium und Seltenerdmetalle sind für die Technologien, die unsere Welt prägen, von KI und Hochleistungscomputern bis hin zur nationalen Verteidigung, von entscheidender Bedeutung. Integral Metals tritt zu einem Zeitpunkt in den Vordergrund, an dem die Entdeckung neuer heimischer Quellen für diese Materialien unerlässlich ist. Ich bin begeistert, ein Unternehmen zu unterstützen, das die Exploration in einem frühen Stadium vorantreibt, um die nächste Welle technologischer Durchbrüche voranzutreiben.“

Paul Sparkes, CEO von Integral Metals, erklärte: „Wir fühlen uns geehrt, Herrn Torrens im Integral-Team willkommen zu heißen. Seine tiefgreifenden strategischen Kenntnisse, sein globales Netzwerk und seine Erfahrung als Berater eines amtierenden US-Präsidenten bringen eine außergewöhnliche Perspektive mit, die unsere Ambitionen auf der Weltbühne unterstützen wird.“

Die Ernennung von Herrn Torrens spiegelt das anhaltende Engagement von Integral wider, weltweit führende Talente zu gewinnen, um die Explorationsbemühungen voranzutreiben und zur Entwicklung der Versorgungskette für kritische Mineralien in Nordamerika beizutragen.