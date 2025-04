The Platform Group: Prognose 2025 stark erhöht – Jetzt investieren? Die Platform Group AG hebt ihre Prognosen für 2025 an, mit einem GMV von EUR 1,3 Mrd. und einem Umsatz von bis zu EUR 700 Mio. Die Partnerzahl soll auf über 16.000 steigen, was ein Produktwachstum von über 20 % verspricht.