BioNTech-Aktie im freien Fall: Summit-Debakel schockt Anleger

Die Aktie von BioNTech ist am Freitag massiv unter Druck geraten – und das nicht wegen eigener Schwächen, sondern aus Sippenhaft mit Summit Therapeutics. Das US-Unternehmen hatte enttäuschende Zwischenergebnisse aus einer Phase-III-Studie zum experimentellen Lungenkrebsmittel Ivonescimab veröffentlicht. Die Analyse zeigte nur eine 22-prozentige Reduktion des Sterberisikos – weit weniger als von Experten erhofft. Analysten wie Truist-Experte Asthika Goonewardene hatten deutlich bessere Werte erwartet.

Obwohl BioNTech nicht direkt an der Studie beteiligt ist, wurden die Mainzer mit in den Abwärtsstrudel gerissen. Hintergrund: BioNTech arbeitet an einer ähnlichen Krebsimmuntherapie namens Gotistobart. Anleger fürchten nun, dass auch die BioNTech-Studienergebnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben könnten. Die Folge: BioNTech-Aktien sackten am Freitag um über 15 Prozent ab. Summit brach sogar um fast 40 Prozent ein und wurde zeitweise vom Handel ausgesetzt.