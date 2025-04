Dax startet im Plus - Daimler Truck vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.360 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent über dem Freitagsschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Airbus und Fresenius, am Ende Continental sowie die beiden Rückversicherer.



"Die große Frage an den Börsen lautet aktuell: Wie weit kann die aktuelle Rally laufen?", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die temporären April-Verluste seien fast vollständig aufgeholt. "Entscheidend ist jetzt die Frage, ob weitere Käufer in den Markt kommen, die an ein schnelles Erreichen der bisherigen Rekordhochs glauben."





