TUI: Pauschalreisen gefragt wie nie

Gute Signale gibt es auch von den Insidern, die eifrig am Kaufen sind. Am 11. April hat Vorstand David Schelp Aktien im Wert von 24.280 Euro geordert, der Insider zahlte einen Kurs von 6,07 Euro. Schon am 7. April griff Vorstandskollegin Sybille Reiß zu. Sie gab 11.611 Euro aus, ihr Einstiegspreis lag bei 5,80 Euro je Aktie. Am selben Tag riß sich Vorstand Helmut Rainer Sebastian Papiere im Wert von 27.200 Euro unter den Nagel, sein Preis 5,44 Euro je Anteilsschein.

Saisonbedingt sind die ersten beiden Quartale des Geschäftsjahres (Oktober bis März) für die Unternehmen der Branche üblicherweise im Ergebnis negativ. Trotzdem konnte TUI das gute Ergebnis vom letzten Jahr nochmal verbessern, das macht uns umso zuversichtlicher für die Aktie. „TUI ist strategisch gut aufgestellt. Dank unseres integrierten Geschäftsmodells schaffen wir Synergien zwischen den beiden Geschäftsfeldern Märkte + Airline, mit unseren Reiseveranstaltern und dem Fluggeschäft, sowie Urlaubserlebnisse, mit den eigenen Hotels, Kreuzfahrten und TUI Musement“, so CEO Sebastian Ebel. Er will im laufenden Jahr den Umsatz um 5 bis 10%, das Ebit um 7 bis 10% ausbauen. „Wir beschleunigen unsere Transformation und wollen global wachsen.

Dafür haben wir im vergangenen Geschäftsjahr die Weichen gestellt und werden in 2025 weiter konsequent liefern.“ Das erste Quartal zeigt in der Tat, daß sich die Strategie auszahlt. „Die Menschen priorisieren ihren Urlaub auch in Zeiten der Veränderung, auch wenn das konjunkturelle Umfeld in Europa für fast alle Wirtschaftszweige herausfordernd bleibt.“ Das erste Quartal 2025 war das zehnte Quartal mit Ergebniswachstum in Folge. Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit der TUI mit „BB“ bei einem stabilen Ausblick bewertet. „Damit ist die Rückkehr zum Vor-Pandemie-Niveau gelungen”, sagte CFO Mathias Kiep. Nun stieg die Zahl der Urlauber, die sich für eine Pauschalreise entschieden haben, um 18% auf 0,7 Millionen Gäste. Hier sieht der Vorstand große Chancen. Die durchschnittliche Auslastung in den Märkten lag wie im Vorjahr bei 85%.